Kulturpreis Bayern geht an "dicht & ergreifend" und Rita Falk

Regensburg: Der Kulturpreis Bayern geht in diesem Jahr unter anderem an die Schriftstellerin Rita Falk, die Band "dicht & ergreifend" und den Chefdirigenten der Bamberger Symphoniker, Jakob Hrusa. Rita Falk bereichere mit ihren Krimis um den Dorfpolizisten Franz Eberhofer die Literatur- und Filmwelt weit über Bayern hinaus, so die Jury. "Dicht & ergreifend" haben demnach "im Gewand brachialer Beats gepaart mit politsatirischen Lyrics im niederbayerischen Dialekt" ein neuartiges Musik-Genre auf den Weg gebracht. Die diesjährige Preisverleihung findet am 16. November statt. Der Kulturpreis Bayern ist in der Sparte Kunst mit 5000 Euro dotiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.11.2023 13:15 Uhr