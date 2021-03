Kubicki fordert Geimpften ihre Freiheitsrechte zurückzugeben

Nachrichtenarchiv - 24.03.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundestagsvizepräsident Kubicki fordert, dass Menschen, die gegen Covid19 geimpft sind, ihre Freiheitsrechte wieder zurückbekommen. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte der FDP-Politiker, die Passivität der Bundesregierung in dieser Frage sei auf Dauer rechtswidrig. Mit Blick nach Israel, wo Geimpfte ihre Grundrechte wieder wahrnehmen können, müsste das Bundesgesundheitsministerium erklären, warum in Deutschland Enkel ihre geimpten Großeltern nicht besuchen können, so Kubicki.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.03.2021 02:00 Uhr