Krönungsfeierlichkeiten gehen weiter

Kurzmeldung ein/ausklappen Erneut Proteste gegen Justizreform in Israel

Tel Aviv: In Israel sind erneut zehntausende Menschen gegen die geplante Justizreform der Regierung auf die Straße gegangen. Es ist das 18. Protest-Wochenende in Folge. Die größte Kundgebung fand laut Medienberichten in Tel Aviv statt. Auch in anderen Städten wurde demonstriert, etwa vor dem Haus von Ministerpräsident Netanjahu in Jerusalem. Er hatte die Reform zuletzt verschoben - die Demonstranten befürchten, dass das Thema jedoch jetzt nach der Sitzungspause des Parlaments wieder auf die Tagesordnung kommen könnte. Sie sehen in der Reform eine Bedrohung für die Demokratie in Israel.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2023 21:45 Uhr