Kopf an Kopf-Rennen bei spanischer Parlamentswahl

Meldungsarchiv - 23.07.2023 21:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Madrid: In Spanien zeichnet sich bei der vorgezogenen Parlamentswahl ein Kopf an Kopf-Rennen der bisher regierenden sozialistischen Partei mit der konservativen Volkspartei ab. Das geht aus einer Hochrechnung hervor, die Spaniens öffentlich-rechtlicher Rundfunk am Abend veröffentlicht hat. Damit entwickelt sich die Wahl offenbar etwas anders als in Umfragen angenommen - da hatten die Konservativen relativ klar vorne gelegen. Allerdings sind bislang auch nur gut 20 Prozent der Stimmen ausgezählt. Eine Regierungsmehrheit hat damit aber bislang keine Partei. Selbst mit einem Partner reicht es weder Konservativen noch Sozialisten nach aktuellem Stand für eine stabile Regierung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.07.2023 21:30 Uhr