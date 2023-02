Kurzmeldung ein/ausklappen Kommunen fordern mehr Hilfe bei Versorgung von Flüchtlingen

Berlin: Der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, hat erneut mehr Unterstützung durch den Bund bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen gefordert. Die Kommunen seien am Ende ihrer Leistungsfähigkeit. Bund und Länder müssten deutlich mehr Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen schaffen, forderte Landsberg im Deutschlandfunk. Die Kommunen bräuchten zudem Zusagen für eine langfristige Finanzierung. In der Vergangenheit, so Landsberg, sei man immer auf Sicht gefahren, nun benötige man einen Masterplan zur Unterbringung, Integration und fairen Verteilung von Flüchtlingen. 218.000 Menschen haben im vergangenen Jahr in Deutschland Asyl beantragt, dazu kommen mehr als eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Am Wochenende hatte Bundesinnenministerin Faeser angesichts der Klagen aus vielen Kommunen und Gemeinden einen Flüchtlingsgipfel angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2023 09:00 Uhr