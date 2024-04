Koalition erwägt Einrichtung eines Corona-Bürgerrats

Berlin: Nach dem Willen der Bundesregierung soll ein Bürgerrat eingesetzt werden, um die Corona-Politik aufzuarbeiten. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Mast, sagte dem "Tagesspiegel", Ziel sei, Gräben in der Gesellschaft zu überwinden. In dem Bürgerrat sollen laut Mast zufällig ausgewählte Menschen ihre Erlebnisse schildern und Empfehlungen für die Zukunft aussprechen können. Auch Grüne und FDP zeigten sich offen für die Idee. Die FDP plädierte zusätzlich für eine Enquete-Kommission. In der kommenden Woche wollen sich die Fraktionsspitzen auf einen gemeinsamen Weg verständigen. Die Union sieht eine solche Aufarbeitung dem Bericht zufolge skeptisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2024 09:00 Uhr