Klimaforscher Edenhofer rät zu Neustart beim Heizungsgesetz

Graichen lässt Doktorarbeit von Uni Heidelberg überprüfen

Berlin: Der ehemalige Wirtschaftsstaatssekretär Graichen lässt seine Doktorarbeit von der Universität Heidelberg prüfen. Plagiatsvorwürfe wies er in der "Bild am Sonntag" zurück. Die beanstandeten Stellen sind nach seiner Aussage Teil der historischen Hinleitung zum eigentlichen Thema. Der wissenschaftliche Kern der Arbeit sei nicht betroffen, so Graichen. Er soll an 30 Stellen Zitate ohne Quellenangabe verwendet haben. Seine Doktorarbeit trägt den Titel "Kommunale Energiepolitik und die Umweltbewegung". Graichen war Staatssekretär von Wirtschaftsminister Habeck. Nach Vorwürfen von Vetternwirtschaft wurde er am vergangenen Mittwoch in den Ruhestand versetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2023 07:00 Uhr