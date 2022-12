Klimaaktivisten blockieren Straßen in München und Berlin

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Klima-Aktivisten blockieren in zwei der drei größten Städte Deutschlands den Verkehr: In Berlin haben sich Mitglieder der selbsterklärten "Letzten Generation" unter anderem auf einer Fahrbahn vor dem Hauptbahnhof festgeklebt. Im München blockierten sie zunächst Fahrspuren am Verkehrsknoten Stachus. Später kletterten sie am Münchner Stadtrand auf Schilderbrücken an den Autobahnen nach Nürnberg und Lindau. In beiden Fällen ist der Verkehr erheblich behindert. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Reul, hält schärfere Maßnahmen gegen die Blockierer für nötig. Der Staat könne das nicht einfach weiterlaufen lassen, so der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Nach seiner Auffassung handelt es sich nicht um spontane Taten. Vielmehr sieht Reul eine bundesweit straffe Organisation der Proteste.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 12:00 Uhr