Klein fordert Antisemitismus-Beauftragte für Hochschulen

Berlin: Nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten der Freien Universität Berlin hat der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, die Leitung der Hochschule kritisiert. Diese habe antisemitische Diskurse an der Hochschule viel zu lange laufen lassen - sie sei nicht eingeschritten, da wo es geboten gewesen wäre, so Klein im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Klein bekräftigte seinen Vorschlag, an allen deutschen Universitäten Antisemitismusbeauftragte einzusetzen. Zuvor hatte auch Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger die Hochschulen zu konsequentem Einschreiten aufgefordert. Sie sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, Hochschulen seien Orte maximaler Freiheit, aber keine rechtsfreien Räume. Diese Gewalt mache sie fassungslos. Sie zeige, wohin Israel- und Judenhass führe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.02.2024 10:15 Uhr