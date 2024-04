Klassische Rollenverteilung in der Arbeitswelt besteht in Bayern weiterhin

Fürth: Die klassische Rollenaufteilung in der Arbeitswelt besteht in Bayern weiterhin. Das hat das Statistische Landesamt bei der Auswertung des Mikrozensus festgestellt. Sowohl bei den aktuell Beschäftigten als auch bei den Auszubildenden finden sich Frauen vor allem in medizinischen, sozialen und kulturellen Berufen. Männer bevorzugen technische und praktische Bereiche. Besonders deutlich zeigen sich die Ungleichgewichte im Gesundheitswesen - mit 77 Prozent weiblichen Beschäftigten - und am Bau. Dort sind zu 92 Prozent Männer tätig. Weiter stellten die Statistiker fest: Je höher die formale Ausbildung ist, umso geringer werden die Unterschiede. Anlass für die Spezialauswertung des Landesamtes ist der morgige "Girls and Boys Day", bei dem Jugendliche in Berufe und Ausbildungswege hineinschnuppern können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2024 12:00 Uhr