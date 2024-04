Kirchliche Aktion "Einfach heiraten" war ein Erfolg

Schweinfurt: In ganz Bayern haben sich Paare gestern am 24.04.2024 spontan vor Gott das Ja-Wort gegeben. Die evangelisch-lutherische Kirche lud an vielen Orten unkompliziert und ohne Voranmeldung zu der Aktion 'Einfach heiraten' ein. Rund 50 Kirchen im Freistaat beteiligten sich. Eingeladen waren Paare aller Glaubensrichtungen. Nächstes Jahr soll die Aktion am 25.05.2025 wiederholt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2024 07:00 Uhr