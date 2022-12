Kiew meldet massiven russischen Drohnen-Angriff

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Im Norden Regen, im Süden wolkig

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe ab und zu Sonne, sonst bewölkt und im Westen, vor allem im nördlichen Franken, vereinzelt Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt in Teilen Frankens und der Oberpfalz vor Gefahr von Glatteis. Höchstwerte minus 2 bis plus 8 Grad. In der Nacht vielerorts bewölkt, im Südosten Nebelfelder; in Alpennähe zeitweise aufklarend. Tiefstwerte um minus 3 Grad. Morgen oft bewölkt, nur in der Nähe der Alpen gelegentlich freundlich. Mittwoch und Donnerstag zeitweise Regen. Tagsüber maximal minus 2 bis plus 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2022 09:00 Uhr