KBV-Chef Gassen bezweifelt Erfolg des Lockdowns

Nachrichtenarchiv - 17.12.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV, Gassen, hält ein Scheitern des seit gestern geltenden Lockdowns für möglich. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, er gehe nicht davon aus, dass es gelingt, bis zum 10. Januar die Infektionsrate sowie die Zahl der Todesfälle deutlich zu verringern. Ein Lockdown sei keine geeignete langfristige Strategie in der Pandemiebekämpfung. Stattdessen, so Gassen, sollte mehr für den Schutz der Risikogruppen in den Alten- und Pflegeheimen getan werden. Außerdem müssten Menschenströme entzerrt werden, beispielsweise durch mehr Busse und Bahnen sowie bezuschusste Taxifahrten für Risikogruppen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2020 08:00 Uhr