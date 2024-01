Kaniber und Weil zeigen Verständnis für Landwirte

München: Bayerns Landwirtschaftsministerin Kaniber hat die Bauernproteste gegen Kritik verteidigt. Im BR-Interview sagte die CSU-Politikerin in der Früh, die Landwirte stünden unter maximalem Druck. Sie könnten nicht mehr davon leben, was sie erwirtschaften. Und sie könnten die Einbußen durch die Subventionskürzungen nicht an die Verbraucher weitergeben. Die teilweise Rücknahme der geplanten Subventionskürzungen hält Kaniber für unzureichend. Auch der niedersächsische Ministerpräsident Weil von der SPD sieht weiterhin starke Belastungen für die Landwirte. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF forderte er die Rücknahme aller Kürzungen. Nur so könne der Konflikt beendet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2024 08:00 Uhr