Kabinett berät über Rente und Wohnungslosigkeit

Berlin: Rentnerinnen und Rentner sollen ab Juli mehr Geld bekommen. Das Bundeskabinett dürfte heute den Plänen von Bundesarbeitsminister Heil zustimmen. Diese sehen eine Rentenerhöhung um knapp 4,6 Prozent vor. Erstmals sollen die Bezüge in den neuen und alten Bundesländern gleichermaßen steigen. Vergangenes Jahr war die gesetzliche Rente in Ost- und Westdeutschland vollständig angeglichen worden. Das Kabinett will außerdem einen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit verabschieden. Die Bundesregierung will Betroffenen bis 2030 angemessenen und bezahlbaren Wohnraum anbieten können. Das Maßnahmenpaket von Bauministerin Geywitz ist nach Ansicht des Mieterbunds aber nicht ausreichend. Mieterbund-Präsident Siebenkotten sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", nötig seien scharfe Mietpreisbremsen, die Ahndung von Wuchermieten und ein stärkerer Kündigungsschutz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.04.2024 09:45 Uhr