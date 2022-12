Kabinett berät über nationale Ernährungsstrategie

Nachrichtenarchiv - 21.12.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Kabinett berät am Vormittag über Eckpunkte für eine neue Ernährungsstrategie. Die Pläne von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir zielen dabei auf eine gesündere Ernährung unter anderem von Kindern. Im Fokus stehen dabei eine abwechslungsreichere und gesündere Mahlzeiten sowie mehr bio-und regionale Lebensmittel für Schulkantinen, Mensen oder Senioreneinrichtungen. Dabei geht es insgesamt auch darum, den Fleischkonsum zu reduzieren. Außerdem will das Kabinett darüber beraten, wie Lebensmittelverschwendung besser vermieden werden kann. In Deutschland werden pro Jahr bis zu 18 Millionen Tonnen noch essbare Lebensmittel entsorgt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2022 07:00 Uhr