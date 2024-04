Jury im historischen US-Strafprozess gegen Trump ist komplett

New York: Die Auswahl der Jury im historischen Strafprozess gegen den früheren US-Präsidenten Trump ist komplett. Seit dem Abend stehen auch die sechs Ersatzgeschworenen fest; zuvor war bereits die eigentliche zwölfköpfige Jury bestimmt worden. Deren Auswahl ging damit deutlich schneller als von Beobachtern erwartet. In dem ersten Strafprozess der Geschichte gegen einen ehemaligen US-Präsidenten geht es um eine Schweigegeldzahlung an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels, die Trump mittels Fälschung von Geschäftsunterlagen vertuscht haben soll. Der Prozess soll sechs bis acht Wochen dauern. Das Urteil würde damit deutlich vor der Präsidentschaftswahl im November fallen, bei der Trump kandidieren will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2024 21:00 Uhr