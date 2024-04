Jury für US-Strafprozess gegen Trump ist komplett

New York: Die Jury im Strafprozess gegen Ex-US-Präsident Trump ist komplett. Seit dem Abend stehen auch die sechs Ersatzgeschworenen fest; vorher war bereits die eigentliche zwölfköpfige Jury bestimmt worden. In dem ersten Strafprozess der Geschichte gegen einen ehemaligen US-Präsidenten geht es um eine Schweigegeldzahlung an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels. Trump soll Geschäftsunterlagen gefälscht haben, um den wahren Zweck der Zahlungen zu verschleiern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.04.2024 01:00 Uhr