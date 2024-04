Jury für Schweigegeld-Prozess gegen Trump steht fest

New York: Im Schweigegeld-Verfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten Trump steht die Jury fest. Staatsanwaltschaft, Verteidigung und der zuständige Richter einigten sich auf zwölf Geschworene, wie im Gerichtssaal anwesende Journalisten übereinstimmend berichteten. Heute sollen noch etwa fünf weitere Ersatzkandidaten gesucht werden, bevor dann schon am Montag die Eröffnungsplädoyers beginnen könnten. Es ist der erste Strafprozess gegen einen Ex-Präsidenten in der Geschichte der USA. Bei dem Verfahren geht es um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Die Staatsanwaltschaft legt ihm die Fälschung von Geschäftsunterlagen zur Last. Trump, der im November erneut als republikanischer US-Präsident ins Weiße Haus einziehen will, hat auf nicht schuldig plädiert.

