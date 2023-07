Jeder Vierte in Deutschland verdient nur knapp über Mindestlohn

Meldungsarchiv - 26.07.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Knapp jeder vierte Erwerbstätige in Deutschland verdient kaum mehr als den Mindestlohn. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts, die die Linksfraktion im Bundestag angefordert hat. Demnach verdienen gut 23 Prozent der Beschäftigten weniger als 14 Euro brutto in der Stunde; der Mindestlohn liegt zur Zeit bei 12 Euro. Der Co-Vorsitzende der Linken-Fraktion, Bartsch, kritisierte das Lohnniveau in Deutschland als insgesamt als zu niedrig und warnte vor "millionenfacher Altersarmut". Er forderte eine Erhöhung des Mindestlohns auf 14 Euro, das sei auch als Inflationsausgleich nötig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2023 07:00 Uhr