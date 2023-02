Israelische Siedler setzen Häuser in Palästinenserdorf in Brand

Kurzmeldung ein/ausklappen Deutschland, USA und Polen planen wohl gemeinsames Manöver

Berlin: Die Bundeswehr will offenbar gemeinsam mit Streitkräften der USA und Polen schon bald ein gemeinsames Manöver abhalten. Das ließ Bundesverteidigungsminister Pistorius am Abend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" durchblicken. Er wolle dies jetzt noch nicht bestätigen, aber es gebe entsprechende Überlegungen, so der SPD-Politiker. Ein solches Manöver wäre laut Pistorius ein Zitat: "sehr deutliches" Signal in das Nato-Bündnis hinein, aber auch an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Damit könne man dem russischen Präsidenten zeigen: "Diese Nato ist längst nicht so schwach, wie er geglaubt hat", sagte Pistorius. Abgehalten werden könnte die Übung in Polen. Für die Länder an der NATO-Ostflanke sei es zudem wichtig zu sehen, dass Deutschland und die USA zu ihrer Verpflichtung der Bündnisverteidigung stünden, sagte Pistorius.

