Israelische Medien berichten von Annäherung bei Geisel-Verhandlungen

Tel Aviv: In die Verhandlungen über die Freilassung weiterer israelischer Geiseln ist offenbar etwas Bewegung gekommen. Wie israelische Medien berichten, ist die Regierung Netanjahu nun bereit, der Hamas entgegen zu kommen und im Gegenzug mehr palästinensische Häftlinge freizulassen als geplant. Bei den Gesprächen geht es um 40 israelische Geiseln, insgesamt werden noch 100 in der Gewalt der Islamisten vermutet. Am Abend waren wieder Tausende Menschen in Tel Aviv auf die Straßen gegangen, um gegen Netanjahu zu demonstrieren. Sie werfen ihm vor, das Schicksal der Geiseln seinem politischen Überleben unterzuordnen. Es gab Straßenblockaden. Heute wird Israels Außenminister Galant zu Gesprächen in Washington erwartet. Es geht um die geplante Bodenoffensive in der südlichen Gaza-Stadt Rafah, die international abgelehnt wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2024 07:00 Uhr