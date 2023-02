Iran verhängt Sanktionen gegen Bundestagsabgeordnete

Nachrichtenarchiv - 22.02.2023 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Teheran: Nach neuen EU-Sanktionen gegen den Iran hat das Land seinerseits Strafmaßnahmen gegen mehr als 30 Unternehmen und Personen aus Europa verhängt. Auf der Sanktionsliste des iranischen Außenministeriums stehen unter anderen die Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter von der CDU und Renata Alt von der FDP. Am Montag hatten die EU-Außenminister wegen der anhaltenden Gewalt gegen Demonstranten im Iran ihre Sanktionen gegen Teheran verschärft. Gestern hat außerdem ein iranisches Todes-Urteil gegen einen regimekritischen 67-jährigen Deutsch-Iraner Empörung ausgelöst. Außenministerin Baerbock bezeichnete dessen Verurteilung wegen Terrorismus als absolut inakzeptabel. CDU-Chef Merz forderte in der "Bild"-Zeitung den iranischen Botschafter in Berlin aus Deutschland auszuweisen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2023 07:00 Uhr