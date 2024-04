Iran meldet Angriff durch Mini-Drohnen - Atomanlagen wohl nicht beschädigt

Teheran: Mehrere US-Medien berichten von Explosionen über der Millionenstadt Isfahan im Iran und vermuten einen israelischen Angriff. Die Rede ist von einer Reaktion auf den iranischen Angriff vom vergangenen Wochenende. Die "New York Times" beruft sich dabei auf israelische und drei iranische Regierungsmitarbeiter. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Irna handelte es sich um keine breit angelegte Attacke. Die Luftverteidigung sei aktiviert und Flugabwehrraketen seien abgefeuert worden - offenbar auf Drohnen. Das gab ein Sprecher der Cyberspacebehörde der iranischen Regierung bekannt. Bei Isfahan befinden sich eine große Luftwaffenbasis der Armee und Anlagen, die in Verbindung mit dem Atomprogramm des Landes stehen. Dazu gehört eine unterirdische Anreicherungsanlage, die wiederholt Ziel mutmaßlicher israelischer Angriffe gewesen ist. Berichte über Schäden gab es nicht. Auch die Internationale Atomenergiebehörde gab Entwarnung. Es seien keine iranischen Atomanlagen beschädigt worden, meldete die Organisation in Wien.

19.04.2024