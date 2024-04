Iran kündigt Untersuchung des mutmaßlichen Angriffs an

Teheran: Nach dem mutmaßlichen israelischen Angriff auf den Iran sind die Auswirkungen weiter unklar. Laut dem Oberbefehlshaber der iranischen Streitkräfte untersuchen Experten derzeit die Dimension der Attacke. Das iranische Militär hat zwar bisher bestätigt, dass es in der Nacht Explosionen nahe der Stadt Isfahan gegeben hat - diese seien jedoch auf die Luftabwehr zurückzuführen. US-amerikanische Medien berichten hingegen, dass israelische Raketen eine militärische Anlage im Iran getroffen haben. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen rief beide Seiten zur Zurückhaltung auf. Bei einem Besuch in Finnland sagte sie wörtlich: "Es ist absolut notwendig, dass die Region stabil bleibt und dass alle Seiten von weiteren Aktionen Abstand nehmen." Auch China kündigte an, sich um Deeskalation im Nahen Osten zu bemühen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2024 13:00 Uhr