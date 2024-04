Iran bestreitet Angriff aus dem Ausland

Teheran: Im Zentrum des Iran hat es in der vergangenen Nacht offenbar mehrere Explosionen gegeben. Die Sender ABC News, Fox News und andere Medien berichten unter Berufung auf US-Regierungsvertreter, dass es sich um eine Reaktion auf die iranischen Luftangriffe auf Israel handelt. Israel selbst äußerte sich nicht. Zur Stunde beraten Vertreter des Kabinetts und der Militärführung in Tel Aviv. Die Detonationen wurden nahe der iranischen Stadt Isfahan gemeldet. Dort befinden sich eine große Luftwaffenbasis der Armee und Anlagen, die in Verbindung zum Atomprogramm des Landes stehen. Iranische Regierungsvertreter selbst bestreiten, dass es sich um einen Anschlag handelt: Sie bestätigen lediglich, dass das Militär drei Drohnen abgeschossen hat. Berichte über Verletzte oder Schäden liegen demnach nicht vor. Zwischenzeitlich war im Iran an mehreren Flughäfen der Betrieb eingestellt worden. Nach dem Drohnen- und Raketenangriff des Iran auf Israel am letzten Wochenende war über einen möglichen Gegenschlag Israels spekuliert worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2024 08:00 Uhr