Internationale Sorge wegen Covid in China wächst

Kurzmeldung ein/ausklappen Schwere Regenfälle führen zu Überflutungen in Teilen der arabischen Welt

Kairo: Ungewohnlich schwere Regenfälle haben am Golf und in anderen Teilen der arabischen Welt zu Überschwemmungen geführt. Medienberichten zufolge mussten wegen Sturzfluten Hunderte Touristen von der berühmten Felsenstadt Petra evakuiert werden. Die Rettungsorganisation Weißhelme berichtet von schwerem Regen in Flüchtlingslagern im Norden Syriens. In Kuwait, wo zuvor einige der höchsten Temperaturen weltweit gemessen wurden, kam es nach Regenfällen zu seltenem Hagel. In der für Muslime heiligen Stadt Mekka in Saudi-Arabien wurden Autos teilweise von Wassermassen davongetragen. //evtl. stop//Auch in Israel gab es mehrere Tage lang ungewöhnlich heftigen Regen mit Gewittern, auf dem Hermon-Berg im Norden fiel sogar Schnee.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2022 14:00 Uhr