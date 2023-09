Insolvenz der "Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH" ist abgewendet

Weilheim: Die Insolvenz der Krankenhaus GmbH im Landkreis Weilheim-Schongau ist in einer Sitzung des Kreistags durch umfangreiche Finanzzusagen abgewendet worden. Rund 40 Millionen Euro werden demnach in den nächsten beiden Jahren investiert, um einen Strukturwandel zu realisieren. Das Schongauer Krankenhaus soll ein regionales Gesundheitszentrum werden, das Weilheimer Krankenhaus ein sogenannter Schwerpunktversorger. Außerdem soll in Schongau eine Rund-um-die-Uhr-Notfallversorgung für kleinere Fälle geprüft werden. Vor allem an diesem Standort werden den Plänen zufolge trotzdem rund 200 Stellen wegfallen. Eine Entscheidung über den Umbau beider Häuser, der wohl weitere 45 Millionen Euro kosten würde, wurde vertagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2023 12:00 Uhr