Innenministerium wertet Probealarm in Bayern aus

München: Um technische Warnsysteme zu testen, ist es in Bayern am Vormittag zeitweise laut geworden. Gegen 11 Uhr schrillten Handys, in vielen Gemeinden heulten Sirenen. Wie gut die Tests gelaufen sind, werde noch ausgewertet, sagte eine Sprecherin des bayerischen Innenministeriums. Im Gefahrenfall soll die Bevölkerung bei solchen Warntönen das Radio oder den Fernseher einschalten und auf Durchsagen achten. Auch Warnungen via Mobiltelefon kamen heute zum Einsatz. Neben Warn-Apps wie Nina und Katwarn wurde das System Cell Broadcast getestet. Das ist ein Mobilfunkdienst, mit dem Warn-SMS direkt auf das Telefon geschickt werden, sofern die Funktion aktiviert ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2024 14:00 Uhr