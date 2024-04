In Wasserburg ist ein Arzt im Inn-Salzach-Klinikum getötet worden

Wasserburg am Inn: Auf dem Gelände des Inn-Salzach-Klinikums ist es gestern Abend zu einem tödlichen Vorfall gekommen. Nach BR-Informationen wurde ein Arzt in der psychiatrischen Einrichtung erstochen. Die Polizei nahm einen 40-Jährigen aus Norddeutschland als Tatverdächtigen fest. Als mutmaßliche Waffe wurde ein Küchenmesser sichergestellt. Der Verdächtige wurde in eine psychiatrische Einrichtung in Haar bei München gebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2024 11:00 Uhr