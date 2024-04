In Unterfranken steigt die Waldbrandgefahr

Würzburg: Trotz des regenreichen Frühjahrs steigt in Unterfranken bereits wieder die Waldbrandgefahr. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst. Schon heute stehen alle Mess-Stationen im Regierungsbezirk auf Warnstufe 3 von 5, das bedeutet mittlere Gefahr. Am Montag sollen einige Stationen die nächste Stufe erreichen, etwa in den Landkreisen Main-Spessart, Schweinfurt und Rhön-Grabfeld. Der Wetterdienst ruft dazu auf, offenes Feuer im Wald zu vermeiden, das gilt auch für Zigaretten. Grund für die steigende Waldbrandgefahr sind die aktuell ungewöhnlich hohen Temperaturen. Außerdem gibt es noch viel trockenes Laub, das noch nicht von frischem Grün überwachsen ist.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.04.2024 16:45 Uhr