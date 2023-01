In Regensburg geflohener Mörder in Frankreich gefasst

Kurzmeldung ein/ausklappen Geheime Dokumente aus Bidens Zeit als US-Vize gefunden.

Washington: Das US-Justizministerium prüft, ob Präsident Biden in seiner Zeit als Vize-Präsident ordnungsgemäß mit geheimen Regierungsdokumenten umgegangen ist. Sonderermittler Sauber erklärte, in Bidesns früherem Büro seien einige als vertraulich gekennzeichnete Dokumente entdeckt worden. Es geht demnach um Unterlagen, die Bidens Anwälte Anfang November gefunden hatten. Seit Monaten laufen auch Ermittlungen gegen Ex-Präsident Trump: In seinem Privat-Anwesen in Florida wurden etwa 300 als vertraulich oder geheim eingestufte Dokumente sichergestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2023 06:00 Uhr