In Deutschland fehlen 910.000 Sozialwohnungen

Berlin: In Deutschland fehlen mehr als 910.000 Sozialwohnungen, allein in Bayern sind es knapp 200.000. Das ist das Ergebnis einer Studie, die ein Bündnis aus Mieterbund, Baugewerkschaft sowie Sozial- und Branchen-Verbänden in Berlin vorgestellt hat. Das Bündnis fordert deswegen für den Wohnungsbau ein 50-Milliarden-Euro-Paket von Bund und Ländern. Nur damit könne es gelingen, dem Ziel der Ampel-Koalition, 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr neu zu bauen, näher zu kommen. Studienleiter Günther erklärte, die öffentliche Hand zahle für Bedürftige Mieten, die oft deutlich über der Durchschnittsmiete lägen. Am Ende profitierten vor allem die Vermieter. Spitzenreiter ist demnach München. Dort lag die von den Job-Centern gezahlte Miete bei rund 19,20 Euro pro Quadratmeter. Das Bündnis sprach sich auch für eine geringere Mehrwertsteuer beim Neubau von Sozialwohnungen aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2024 13:00 Uhr