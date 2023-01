In der Panzerdebatte verschärft sich der Ton

Nachrichtenarchiv - 21.01.2023 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Ampelkoalition verschärfen sich die Meinungsverschiedenheiten über Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine. FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann hat SPD-Fraktionschef Mützenich deutlich kritisiert. Er sei nicht mehr in der Lage, sein Weltbild der Realität anzupassen, so die Liberale auf Twitter. Strack-Zimmermann, die für die Lieferung ist, forderte Kanzler Scholz auf, ein Nein der Bundesregierung zu begründen. Mützenich hatte Strack-Zimmermann vorgeworfen, Deutschland in eine militärische Auseinandersetzung hineinzureden. Wer heute Alleingänge mit schweren Kampfpanzern fordere, werde morgen nach Flugzeugen oder Truppen schreien. EU-Parlamentspräsidentin Metsola sprach von einem Moment, der mutige Entscheidungen erfordere. Bei der Frage der Panzerlieferungen seien jetzt Führungsstärke, Einigkeit und ein gemeinsames Vorgehen nötig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2023 19:15 Uhr