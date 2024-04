In Bayern schreiben Tausende Azubis ihre Abschlussprüfungen

München: In Bayern schreiben heute und morgen Tausende von Azubis ihre Abschlussprüfungen. Laut den Industrie- und Handelskammern stehen zunächst die Tests in den etwa 150 kaufmännischen und gastronomischen Berufen an. Dazu zählen Bank- und Einzelhandelskaufleute oder Köche. Mitte Mai folgen die Prüfungen im Gewerbe und in technischen Berufen wie etwa Industriemechaniker oder Elektronikerin. Nach den schriftlichen stehen im Sommer noch mündliche und praktische Prüfungen der Auszubildenden an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2024 07:00 Uhr