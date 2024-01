In Bayern ab morgen mehr als Bauernproteste angemeldet

München: Wegen der Proteste der Landwirte kann es ab morgen in ganz Bayern zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Laut Innenminister Herrmann sind 208 Versammlungen mit tausenden Traktoren angemeldet. Die größten Kundgebungen sollen in München, Augsburg und Nürnberg stattfinden. Örtlich wollen die Landwirte auch Autobahnauffahrten und Bundesstraßen blockieren; im Landkreis Kelheim etwa sind morgen ab 5 Uhr früh erste Aktionen auf Fernstraßen geplant. Einer der Schwerpunkte liegt in Mittelfranken mit Aktionen in Roth, Erlangen, Ansbach und Gunzenhausen. Die bayerische Polizei bereitet sich auf Großeinsätze vor. Der Präsident des bayerischen Bauernverbands Felßner betonte, man werde mit Extremisten und Trittbrettfahrern nicht gemeinsame Sache machen. Sollte aber die Bundesregierung bis Mitte Januar keine neuen Vorschläge machen, dann werde man das ganze Land lahmlegen. Das Kultusministerium weist darauf hin, dass Schüler, die wegen der Straßenblockaden nicht in die Schule kommen können, als entschuldigt gelten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2024 09:00 Uhr