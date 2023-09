Immobilienkonzern Vonovia verzichtet auf Wohnungsbau

Berlin: Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia verzichtet aktuell darauf, 60.000 neue Wohnungen zu bauen. Die Pläne dafür lägen zwar in der Schublade, sagte Firmenchef Buch den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Wegen hoher Zinsen und Baukosten würden sie aber nicht umgesetzt. Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft hatte gestern prognostiziert, dass in zwei Jahren in Deutschland schlimmstenfalls fast eine Million Wohnungen fehlen könnte. Aus Sicht von Buch ist das noch niedrig gegriffen: Nach seiner Schätzung gehe es um 700.000 fehlende Wohnungen pro Jahr - auch wegen der zunehmenden Zuwanderung.

