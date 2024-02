Immobilien-Experten warnen vor Wohnungsmangel

Berlin: Ohne Steuersenkungen und zielgerichtete Förderung werden in Deutschland aus Sicht von Experten in drei Jahren rund 830-tausend Wohnungen fehlen. Der Rat der sogenannten Immobilienweisen warnte heute in seinem Frühjahrsgutachten, dass Bauen sich heute wegen der hohen Kosten nicht lohne. Der Präsident des Gremiums, Mattern sagte wörtlich: "Wer heute baut, geht bankrott." Die Bundesregierung hatte ihr Ziel, jährlich 400-tausend Wohnungen neu zu bauen, schon letztes Jahr deutlich verfehlt. Die Experten fordern unter anderem, ein KfW-Förderprogramm zur Zinsreduktion aufzulegen und auf Grunderwerbssteuer und andere kommunale Abgaben zu verzichten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2024 17:00 Uhr