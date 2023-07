Im Kreis Augsburg erschießt Mann drei Menschen

Meldungsarchiv - 28.07.2023 22:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Langweid: Im Landkreis Augsburg hat ein Mann am Abend drei Menschen erschossen. Zwei weitere verletzte er schwer, wie die Polizei meldete. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich demnach um einen 64-Jährigen. Er soll nach Medieninformationen um 19.15 Uhr in einer Wohnung in Langweid um sich geschossen haben. Dort starben drei Menschen, wie es weiter hieß. In einer weiteren Wohnung zielte er auf zwei weitere Menschen. Einsatzkräfte riegelten den Berichten zufolge die Gemeinde teilweise ab. Hubschrauber kreisten über dem 7.000-Einwohner-Ort. Mehr ist im Augenblick noch nicht bekannt - auch nichts über das Motiv des Mannes.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.07.2023 22:45 Uhr