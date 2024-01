Ifo rechnet mit steigenden Lebensmittel-Preisen

München: Das Wirtschaftsforschungsinstitut ifo rechnet damit, dass das Leben in vielen Bereichen für die Verbraucher teurer wird. Das ifo hat Unternehmen aus verschienden Branchen befragt und erfahren, dass so genannte konsumnahe Firmen ihre Preise wieder stärker erhöhen wollen. Das betrifft Lebensmittel und Getränke, aber auch Hotel- und Restaurantsbesuche. Reiseveranstalter dagegen planen in den kommenden Monaten etwas weniger Preisanhebungen als zuletzt und die Preise für Fahrräder könnten laut ifo wieder sinken. Die Inflationsrate in Bayern ist laut Statistischem Landesamt im Januar auf 2,9 gesunken - vor allem wegen niedrigerer Energiepreise.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2024 12:00 Uhr