Ifo-Geschäftsklimaindex steigt zum dritten Mal in Folge

Berlin: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist so gut wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Das geht aus dem Ifo-Geschäftsklimaindex hervor. Dieser stieg im Verhältnis zum Vormonat um 1,5 Punkte auf 89,4 - Experten hatten mit einem Anstieg von weniger als einem Punkt gerechnet. Ifo-Präsident Fuest sagte, die Konjunktur stabilisiere sich, vor allem durch Dienstleister-Unternehmen. Nach jüngsten Einschätzungen der Bundesbank ist eine durchgreifende Belebung aber noch nicht gesichert. Der Geschäftsklimaindex zeigt an, wie Unternehmen ihre Geschäftslage einschätzen. Ihm liegt eine Umfrage unter 9000 Führungskräften zugrunde. Die Konjunkturprognose der Regierung stellt Wirtschaftsminister Habeck am Nachmittag vor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.04.2024 11:15 Uhr