IAA-Gegner besetzen symbolisch ein Haus in München

München: Gegner der Internationalen Automobilausstellung protestieren weiter. Das Bündnis "No Future for IAA" hat mit rund 100 Aktivisten eine Straße nahe der Theresienwiese blockiert und symbolisch ein leerstehendes Gebäude besetzt. Damit richte man sich gegen ein System, in dem Häuser als Spekulationsobjekte leer stünden und Wohnungen fehlten - gleichzeitig aber der öffentliche Raum den Autokonzernen zur Verfügung gestellt werde, so eine Sprecherin. Bereits zwei Wochen vor dem Start der IAA fanden erste Protestaktionen statt, es sind noch weitere Demonstrationen geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2023 15:00 Uhr