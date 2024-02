Hunderttausende gehen gegen Rechtsextremismus und die AfD auf die Straße

Berlin: Rund 200.000 Menschen sind in ganz Deutschland gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Nach Polizeiangaben versammelten sich allein 150.000 Demonstranten in Berlin vor dem Reichstag. Auch in Bayern gab es Demonstrationen gegen rechts. In Augsburg und Nürnberg versammelten sich mehrere Tausend Menschen und demonstrierten für die Demokratie. Auslöser der Proteste ist eine Recherche des Medienhauses Correctiv zu einem Treffen radikaler Rechter mit einzelnen Politikern der AfD und der Werteunion im November in Potsdam.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.02.2024 01:00 Uhr