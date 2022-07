Hongkong begeht 25. Jahrestag der Rückgabe an China

Berlin: Die Kassenärzte in Deutschland fordern eine komplette Einstellung der Corona-Bürgertests. In einem Schreiben an Bundesgesundheitsminister Lauterbach teilte die kassenärztliche Bundesvereinigung mit, sie könnten die Tests künftig nicht mehr abrechnen und auszahlen. Man könne nicht mehr kontrollieren, wer einen berechtigten Anspruch auf den Test hat. Kostenlose Tests gibt es seit gestern nur noch für Risikogruppen. Alle anderen müssen drei Euro zahlen und nachweisen, wofür sie den Test brauchen.

Berlin: Das Bundeskabinett wird heute den Haushalt für das kommende Jahr auf den Weg bringen. Finanzminister Lindner will die Schuldenbremse 2023 wieder einhalten, die wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt worden war. So soll die Neuverschuldung nur noch bei 17,2 Milliarden Euro liegen, nach fast 140 Milliarden in diesem Jahr. Dafür soll der Bund auch auf milliardenschwere Rücklagen zurückgreifen können. Die Details will Lindner am frühen Nachmittag vorstellen

Hongkong: In der früheren britischen Kronkolonie haben die Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Rückgabe an China begonnen. Bei einer Zeremonie im Hafen wurde die Flage von Hongkong neben der chinesischen gehisst. Nach der Rückgabe am 1. Juli 1997 hatte China zugesagt, Hongkongs Autonomie nach dem Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme" zu achten. Seit dem Erlass des Sicherheitsgesetzes vor zwei Jahren wurden aber die meisten Freiheiten eingeschränkt.

Madrid: Die NATO will Staaten in Afrika dabei unterstützen, sich gegen den wachsenden Einfluss Russlands und Chinas zur Wehr zu setzen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte zum Abschluss des Gipfeltreffens in Madrid, es sei eine Herausforderung wie die beiden Staaten versuchten, politische, wirtschaftliche und militärische Vorteile in der südlichen Nachbarschaft der Allianz zu erlangen. Sowohl Moskau als auch Peking arbeiten Stoltenberg zufolge mit wirtschaftlichen Druckmitteln, Zwang und hybriden Ansätzen. Deshalb habe der Gipfel unter anderem konkrete Unterstützungen für Mauretanien, Tunesien und Jordanien vereinbart. Die NATO hat der Nachrichtenagentur dpa zufolge außerdem beschlossen, bis Ende 2030 mehr als 20 Milliarden Euro zusätzlich für gemeinschaftliche Ausgaben bereitzustellen.

München: Wegen der erwarteten jahrelangen Verzögerung beim Ausbau der Münchner S-Bahn ist ein heftiger Streit entbrannt. Im Landtag machten führende Oppositionspolitiker die Staatsregierung dafür verantwortlich, dass die zweite Stammstrecke unter der Innenstadt wohl erst rund ein Jahrzehnt später fertig wird - nämlich 2037. Die Grünen verlangten deshalb, andere Projekte vorzuziehen, um Abhilfe für den überlasteten Münchner Nahverkehr zu schaffen. Die FDP warf der Staatsregierung vor, wegen umfangreicher Änderungen an den Bauplänen die Verzögerung verursacht zu haben. Diese wiederum streitet mit dem Bundesverkehrministerium, wer Schuld hat. Bayerns Ressortchef Bernreiter musste am Vormittag nicht nur die spätere Fertigstellung einräumen, sondern auch, dass die Kosten um mehrere Milliarden Euro steigen.

Berlin: In Deutschland wurde bis Ende Mai deutlich weniger Erdgas verbraucht als im selben Zeitraum im vergangenen Jahr. Laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, sank der Verbrauch um rund 14 Prozent. Der BDEW geht davon aus, dass das nicht nur am vergleichsweise milden Winter lag sondern auch an den hohen Gaspreisen. Rechne man die Temperatureffekte heraus, ergebe sich immer noch ein Rückgang um gut 6 Prozent. Besonders stark sei der Verbrauch im Mai gesunken, nämlich um fast 11 Prozent.

Washington: Vor dem Obersten Gerichtshof der USA hat zum ersten Mal eine schwarze Frau einen Eid als Richterin abgelegt. Die 51-jährige Ketanji Brown Jackson folgt auf den 83-jährigen Richter Stephen Breyer, der das Amt aus Altersgründen niederlegte. Eigentlich amtieren die Richter und Richterinnen am Obersten Gerichtshof auf Lebenszeit. Durch den Rückzug von Breyer hatte Präsident Biden zum ersten Mal in seiner Amtszeit die Möglichkeit, einen der neun Richterposten nachzubesetzen. An der konservativen Mehrheit ändert sich allerdings nichts: Breyer gehörte ebenso dem liberalen Lager an wie seine Nachfolgerin Brown Jackson.

Frankfurt am Main: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Folgen machen den deutschen Börsen immer mehr zu schaffen. Der Leitindex DAX ging am Abend 1,7 Prozent niedriger aus dem Handel - bei knapp 12.800 Punkten. Das ist nicht nur der tiefste Stand seit März, sondern auch der verlustreichste Juni in der Geschichte des DAX. Verunsichert sind die Anleger vor allem, wie die Gasversorgung in Deutschland künftig aussieht - und welche Beeinträchtigungen das für die Industrie bringen wird. Wirtschaftsminister Habeck befürchtet inzwischen, dass Russland bald gar kein Gas mehr durch die Pipeline Nord Stream 1 schickt.

Garmisch-Partenkirchen: Über den bayerischen Alpenraum ist ein Unwetter mit Gewittern, Starkregen und Hagel hinweggezogen. In der Region zwischen Garmisch-Partenkirchen und Rosenheim wurden Keller und Straßen durch Starkregen überschwemmt. Hagelkörner so groß wie Golfbälle durchschlugen Dachfenster. In Kempten traf ein Blitzschlag das Stellwerk der Bahn, Züge auf der Strecke nach Kaufering konnten nicht weiterfahren. In Oberstdorf gingen mehrere Muren ab, Straßen wurden von Geröll blockiert. Die Gewitterzellen aus dem Alpenraum ziehen derzeit weiter nordostwärts.

