Holetschek kritisiert "Basta-Mentalität" bei Diskussion um Maskenpflicht

München: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek sieht in der aktuellen Corona-Phase die Eigenverantwortung als Leitmotiv. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, Bundesgesundheitsminister Lauterbach solle in der Debatte um die Maskenpflicht im Fernverkehr von seiner "Basta-Mentalität" abrücken, wenn ihm an einer einheitlichen Regelung gelegen sei. Holetschek rechnet nach eigenen Worten damit, dass man im ÖPNV auf die Pflicht zum Tragen einer Maske verzichten werde, sobald dies sinnvoll ist. Am Nachmittag wollen sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern mit der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie mit der Isolationspflicht für Corona-Infizierte befassen. Bei beiden Themen gibt es bisher noch keine bundesweit einheitliche Linie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 07:00 Uhr