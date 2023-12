Hochwasser in Bayern geht nur langsam zurück

München: Das Hochwasser in Bayern geht laut dem Landesamt für Umwelt nur langsam zurück. Zum Wochenende hin sei aber Entspannung in Sicht. Fast alle Messstellen erreichen nur noch die Meldestufen 1 oder 2, bei denen keine Siedlungen in Gefahr sind. Nur an der unteren Donau ist in Vilshofen und Passau die 3. Meldestufe überschritten. Dort stiegen die Pegel aber nicht so stark an, wie zwischenzeitlich befürchtet. Einzelne Straßen sind noch gesperrt, der höchsten Wasserstand dürfte am Abend oder in der Nacht erreicht werden. Mit größeren Überflutungen rechnen die Behörden aber nicht mehr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2023 16:00 Uhr