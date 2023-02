Hilfe in den Katastrophengebieten läuft langsam an

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Viel Sonne bei Werten bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig, nur vereinzelt dünne Wolkenfelder. Lebhaft auffrischender Wind, besonders im Alpenvorland. Höchstwerte bis 5 Grad. Kommende Nacht klar, Tiefstwerte am Bodensee minus 4 Grad, in den Alpen und im Bayerischen Wald bis minus 15 Grad. Morgen und übermorgen wenig Änderung. Am Freitag im Norden mehr Wolken, etwas Regen oder Schnee. Höchstwerte minus 1 bis plus 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2023 15:00 Uhr