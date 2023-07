Hessens Ministerpräsident Rhein nennt Merz-Äußerungen "schwierig"

Meldungsarchiv - 24.07.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Äußerungen von CDU-Chef Merz zur AfD schlagen hohe Wellen. Auch in den eigenen Reihen wurde Kritik an der Forderung laut, mit der AfD auf kommunaler Ebene pragmatisch umzugehen. Der hessische Ministerpräsident Rhein sprach im Morgenmagazin von ARD und ZDF von schwierigen Aussagen. Die CDU könne aufgrund ihrer christlichen Ausrichtung nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Wörtlich sagte der CDU-Politiker: "Die Brandmauer steht." Er habe Merz so verstanden, dass es letztlich nur darum gehe, mit gewählten Amtsträgern der AfD, wie Landrat oder Bürgermeister, zu sprechen. - SPD-Generalsekretär Kühnert hatte zuvor erklärt, angesichts der massiven Kritik sei es in der CDU an der Zeit für einen grundsätzlichen Richtungsstreit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2023 09:00 Uhr