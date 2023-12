Herrmann sorgt sich um islamistische Einzeltäter

München: Bayerns Innenminister Herrmann sieht im Zusammenhang mit dem Krieg im Nahen Osten auch eine erhöhte Terrorgefahr in Deutschland. Dem Deutschlandfunk sagte er, er sorge sich vor allem um islamistische Einzeltäter, die bisher nicht im Fokus der Sicherheitsbehörden stehen. Hier könnte sich jederzeit jemand - so wörtlich - bemüßigt fühlen, seinen Beitrag zu leisten. Herrmann verwies dabei auf die tödliche Messerattacke eines IS-Anghängers auf einen jungen deutschen Touristen in Paris, die auch nicht habe verhindert werden können. In Bayern gebe es zwar keine konkreten Hinweise auf geplante Straftaten, auszuschließen sei aber nichts.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2023 10:00 Uhr