Helfer in Taiwan bergen zehntes Todesopfer des Erdbebens

Taipeh: Nach dem Erdbeben in Taiwan ist ein weitere Toter geborgen worden. Er befand sich auf einem Nationalpark-Wanderpfad im Osten des Landes, wo es bereits andere Todesopfer gegeben hatte. Insgesamt steigt ihre Zahl damit auf zehn. Etwa 600 Menschen stecken noch immer in blockierten Tunneln oder Gebäuden fest. Zu ihnen gebe es zumindest Kontakt, so die Behörden. Außerdem werden 42 Menschen vermisst, deren Aufenthaltsort unklar ist. Die Zahl der Verletzten wird einen Tag nach dem Beben mit mehr als 1.000 angegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2024 13:00 Uhr